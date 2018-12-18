Четырехколесный ховербайк Lazareth LMV представят в 2019 году





Lazareth LMV напоминает квадрокоптер, но привычные лопасти гаджета заменены на мощные турбины. На каждом из четырех колес стоят рычаги, которые прошли определенную модернизацию, теперь они могут вывернуть колесо наружу. Они же и приводят колеса в горизонтальное положение. Сможет ли такая массивная конструкция взлететь в реальности, покажет время.Идея о новом ховербайке основана на примере предыдущего аппарата под названием LM-847, у которого также 4 колеса, но отсутствуют турбины для полета. Однако в нем установлен сверхмощный мотор от Aston Martin V8 с 470 лошадиными силами и объемом в 4,7 литра.