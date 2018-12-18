В Минобороны сравнили военные расходы России и США за 2018 год





Министерство обороны на заседании коллегии обнародовало статистику за последние несколько лет, согласно которой в 2018-м Россия потратила на нужды армии в 13,4 раз меньше, чем правительство США. Судя по планам Вашингтона на грядущий год, вскоре его расходы на оборону будут в 15 раз больше, чем у Москвы.В России доля ВВП, отведённая на военные нужды, держится на отметке 2,9 процента, тогда как у Соединённых Штатов - 3 процента. Бюджет Министерства обороны сократился, поскольку в 2017-м был равен 3,4 процента ВВП. В Америке, напротив, показатели безостановочно растут: в прошлом году было 2,9% ВВП США, в 2019-м будет 3,1%.Кроме того, Вашингтон поддерживает всяческие военные исследования. Эта отрасль науки в 2019-м получит в 34,7 раза больше денег, нежели в РФ. В нынешнем году разница была в 26,2 раз.Закупка вооружения Америке обойдётся в 8,2 раз дороже, чем России. На ремонт военной техники Штаты потратят в будущем году в 10,5 раз больше, нежели Москва.