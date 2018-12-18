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Бывшая жена звезды «Дома-2» Алессандро Матераццо Светлана Давыдова беременна

Экс-возлюбленная бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Алессандро Матераццо Светлана Давыдова подтвердила поклонникам, что находится в интересном положении.

Фанатам телепроекта «Дом-2» хорошо известно, что в начале 2018 года Алессандро и Светлана сообщили о решении развестись после 10 лет брака. Тогда Давыдова подчеркнула, что была по-настоящему счастлива только первые 6 лет, ведь именно в этот промежуток времени она узнала, что значит любить и быть любимой. Впрочем, всему рано или поздно приходит конец.

Бывшая жена звезды «Дома-2» Алессандро Матераццо Светлана Давыдова беременна

На сегодняшний день Матераццо и Давыдова занимаются каждый своими делами. К примеру, Алессандро продолжает снимать для своего влога видеоролики, в которых демонстрирует свою холостяцкую жизнь, а вот Светлана то и дело показывает, как весело проводит время с подружками.

Несколько часов назад на страничке бывшей супруги звезды «Дома-2» в Instagram появилась новая видеозапись, на которой невооруженным взглядом можно заметить, что у девушки округлился животик. Когда кто-то из подписчиков поинтересовался у Светланы, не беременна ли она, девушка ответила «Yes».

Бывшая жена звезды «Дома-2» Алессандро Матераццо Светлана Давыдова беременна

Стоит подчеркнуть, что до этого Давыдова скрывала изменения в своей фигуре при помощи объемных нарядов, однако внимательные поклонники сразу же заподозрили что-то неладное, ведь экс-жена Матераццо всегда любила демонстрировать свои прекрасные формы. К слову, пока не удалось выяснить, от кого Светлана ждет ребенка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20

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