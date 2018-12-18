Эксперт Госдумы Вадим Манукян поддержал возвращение Аллы Пугачёвой на сцену

«Алла Борисовна, Вы супер! Вы Богиня!», «Дай Бог Вам сил», «Я так рада этой новости», «Алла! Вы неподражаемы! Уверенность в себе присуща Вам всегда. Так держать, я с восхищением слежу за Вами всю жизнь!», - пишут восторженные фанаты.



В последние годы Алла Пугачёва очень редко появляется на светских мероприятиях и практически отказалась от концертов. Не удивительно, что новость о её сольном выступлении , запланированном на 17 апреля будущего года, вызвала огромный резонанс. Поклонники и коллеги звезды «по цеху» высказывают ей слова благодарности и поддержки.Вадим Манукян также не смог обойти стороной яркое событие грядущего года. Он говорит, Алла Пугачёва достаточно много времени отдыхала и набиралась сил и теперь должна своим примером показать, что именитые звёзды собирают на концерты не меньше поклонников, нежели новоявленные. Примадонна своим выступлением «задвинет» молодую принцессу российской эстрады Ольгу Бузову и ей подобных.Поклонники Аллы Пугачёвой уже сейчас спрашивают, когда и где можно приобрести билеты на её долгожданный концерт, пишут слова благодарности и поддержки, чем показывают, что не забыли любимую певицу за время перерыва в карьере.