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Эксперт Госдумы Вадим Манукян поддержал возвращение Аллы Пугачёвой на сцену

В свете недавно появившейся официальной информации о юбилейном концерте Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой, эксперт по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что она подаёт отличный пример звёздам отечественного шоу-бизнеса, которым давно пора «немного задвинуть новоявленных звёзд типа Ольги Бузовой». Юбилейный концерт Аллы Борисовны должен состояться накануне её 70-летия.

Эксперт Госдумы Вадим Манукян поддержал возвращение Аллы Пугачёвой на сцену

В последние годы Алла Пугачёва очень редко появляется на светских мероприятиях и практически отказалась от концертов. Не удивительно, что новость о её сольном выступлении, запланированном на 17 апреля будущего года, вызвала огромный резонанс. Поклонники и коллеги звезды «по цеху» высказывают ей слова благодарности и поддержки.

Вадим Манукян также не смог обойти стороной яркое событие грядущего года. Он говорит, Алла Пугачёва достаточно много времени отдыхала и набиралась сил и теперь должна своим примером показать, что именитые звёзды собирают на концерты не меньше поклонников, нежели новоявленные. Примадонна своим выступлением «задвинет» молодую принцессу российской эстрады Ольгу Бузову и ей подобных.

Поклонники Аллы Пугачёвой уже сейчас спрашивают, когда и где можно приобрести билеты на её долгожданный концерт, пишут слова благодарности и поддержки, чем показывают, что не забыли любимую певицу за время перерыва в карьере.

«Алла Борисовна, Вы супер! Вы Богиня!», «Дай Бог Вам сил», «Я так рада этой новости», «Алла! Вы неподражаемы! Уверенность в себе присуща Вам всегда. Так держать, я с восхищением слежу за Вами всю жизнь!», - пишут восторженные фанаты.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:05

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