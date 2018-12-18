Выяснилось, почему под Рождество у северных оленей меняется цвет глаз





Северные олени напрямую ассоциируются у большинства жителей западных стран с рождественскими и новогодними празднованиями. По легенде эти животные запряжены в сани Санта Клауса, когда он развозит подарки. Также северные олени обладают удивительным свойством. Их глаза меняют цвет накануне Рождества. Это может показаться сказочным вымыслом, однако данный факт доказан учеными.Каждый раз в конце года у северных оленей меняется цвет зрачков с коричневого на синий. Изучая данное явление, биологи норвежского института пришли к выводу, что это связано со особенными световыми условиями на территории полярного круга. Зрачки северных оленей приспосабливаются к изменениям в арктическом освещении.Празднование католического рождества выпадает как раз на середину сумерек в Заполярье продолжительностью в 10 недель. Из-за отсутствия солнечного света в тех краях преобладают синеватые оттенки вплоть до середины мая. Весной солнце в тех краях никогда не садится и сильно бьёт по глазам местных животных, отражаясь от нерастаявшего снега. Природа адаптировала глаза северных оленей. Карий цвет позволяет им лучше видеть в условиях слепящего освещения, а синий цвет хорош для сумерек.Норвежские биологи выяснили, что у северных оленей меняется не сам цвет радужной оболочки, а отражающая поверхность сетчатки глаза. Данное явление можно также заметить у кошек, когда их глаза светятся в темноте, отражая малейший свет.