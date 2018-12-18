Выяснилось, почему под Рождество у северных оленей меняется цвет глаз
Стала известна причина смены цвета глаз у северных оленей накануне Рождества. Данное явление оказалось научно обоснованным.
Северные олени напрямую ассоциируются у большинства жителей западных стран с рождественскими и новогодними празднованиями. По легенде эти животные запряжены в сани Санта Клауса, когда он развозит подарки. Также северные олени обладают удивительным свойством. Их глаза меняют цвет накануне Рождества. Это может показаться сказочным вымыслом, однако данный факт доказан учеными.
Каждый раз в конце года у северных оленей меняется цвет зрачков с коричневого на синий. Изучая данное явление, биологи норвежского института пришли к выводу, что это связано со особенными световыми условиями на территории полярного круга. Зрачки северных оленей приспосабливаются к изменениям в арктическом освещении.
Празднование католического рождества выпадает как раз на середину сумерек в Заполярье продолжительностью в 10 недель. Из-за отсутствия солнечного света в тех краях преобладают синеватые оттенки вплоть до середины мая. Весной солнце в тех краях никогда не садится и сильно бьёт по глазам местных животных, отражаясь от нерастаявшего снега. Природа адаптировала глаза северных оленей. Карий цвет позволяет им лучше видеть в условиях слепящего освещения, а синий цвет хорош для сумерек.
Норвежские биологи выяснили, что у северных оленей меняется не сам цвет радужной оболочки, а отражающая поверхность сетчатки глаза. Данное явление можно также заметить у кошек, когда их глаза светятся в темноте, отражая малейший свет.
Северные олени напрямую ассоциируются у большинства жителей западных стран с рождественскими и новогодними празднованиями. По легенде эти животные запряжены в сани Санта Клауса, когда он развозит подарки. Также северные олени обладают удивительным свойством. Их глаза меняют цвет накануне Рождества. Это может показаться сказочным вымыслом, однако данный факт доказан учеными.
Каждый раз в конце года у северных оленей меняется цвет зрачков с коричневого на синий. Изучая данное явление, биологи норвежского института пришли к выводу, что это связано со особенными световыми условиями на территории полярного круга. Зрачки северных оленей приспосабливаются к изменениям в арктическом освещении.
Празднование католического рождества выпадает как раз на середину сумерек в Заполярье продолжительностью в 10 недель. Из-за отсутствия солнечного света в тех краях преобладают синеватые оттенки вплоть до середины мая. Весной солнце в тех краях никогда не садится и сильно бьёт по глазам местных животных, отражаясь от нерастаявшего снега. Природа адаптировала глаза северных оленей. Карий цвет позволяет им лучше видеть в условиях слепящего освещения, а синий цвет хорош для сумерек.
Норвежские биологи выяснили, что у северных оленей меняется не сам цвет радужной оболочки, а отражающая поверхность сетчатки глаза. Данное явление можно также заметить у кошек, когда их глаза светятся в темноте, отражая малейший свет.
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:32