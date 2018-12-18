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Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры

Новоиспеченная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова поразила поклонников обстановкой своей трехкомнатной съемной квартиры.

На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий, на которых продемонстрировала очень красивые и яркие наряды. Под снимками Бузова предложила своим подписчикам выбрать платье, которое, по их мнению, больше всего ей подходит.

Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры

По словам телезнаменитости, она хочет, чтобы ее многочисленные поклонники помогли ей определиться, в чем встречать Новый год. Только вот мало кто обратил внимание на свежую публикацию Ольги. Оказалось, что многим фолловерам сразу же бросился в глаза стеклянный стол, на фоне которого Бузова позировала.

Читателей удивило то, что создать интерьер в своей московской квартире Ольга решила при помощи «себя любимой». А ведь и правда на стеклянном столе белыми буквами выложена всем известная фраза «Я знаю, где я буду 12 декабря», а в каждой комнате расставлены фотографии и портреты Бузовой, на что сложно не обратить внимание.

Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры

«Эгоцентризм так и прет с Бузовой! Раньше такой искренней и доброй была, а сейчас..Очень жаль, что сцена Ольгу так поменяла!» - продолжают писать в Сети.

К слову, поклонники Ольги по-прежнему не дают свою любимицу в обиду. К примеру, в этой ситуации фанаты заявили, что если бы у Бузовой был любимый супруг или дети, то по ее квартире уж точно бы были развешаны их фотографии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:55

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