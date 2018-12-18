Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры

«Эгоцентризм так и прет с Бузовой! Раньше такой искренней и доброй была, а сейчас..Очень жаль, что сцена Ольгу так поменяла!» - продолжают писать в Сети.

На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий, на которых продемонстрировала очень красивые и яркие наряды. Под снимками Бузова предложила своим подписчикам выбрать платье, которое, по их мнению, больше всего ей подходит.По словам телезнаменитости, она хочет, чтобы ее многочисленные поклонники помогли ей определиться, в чем встречать Новый год. Только вот мало кто обратил внимание на свежую публикацию Ольги. Оказалось, что многим фолловерам сразу же бросился в глаза стеклянный стол, на фоне которого Бузова позировала.Читателей удивило то, что создать интерьер в своей московской квартире Ольга решила при помощи «себя любимой». А ведь и правда на стеклянном столе белыми буквами выложена всем известная фраза «Я знаю, где я буду 12 декабря», а в каждой комнате расставлены фотографии и портреты Бузовой, на что сложно не обратить внимание.К слову, поклонники Ольги по-прежнему не дают свою любимицу в обиду. К примеру, в этой ситуации фанаты заявили, что если бы у Бузовой был любимый супруг или дети, то по ее квартире уж точно бы были развешаны их фотографии.