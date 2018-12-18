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Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила в доме с привидениями

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон не так давно стала гостьей телепередачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом». В ходе интервью знаменитость сообщила, что однажды жила в доме с привидениями.

Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила в доме с привидениями
Дженнифер Энистон призналась, что когда ей пришлось переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, она поселилась в дом, где жила ее новая соседка и полтергейст. По ее словам, вся бытовая техника, начиная от кофеварки и заканчивая стиральной машиной, жила своей жизнью. Все кнопки на приборах нажимались самостоятельно, включая и выключая их.

Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила в доме с привидениями

Испугавшись, Дженнифер Энистон решила пригласить в жилище экстрасенса, чтобы очистить его. Когда эксперт по потусторонним мирам провела очистку, выяснилось, что полтергейсту не пришлась по душе соседка актрисы. А в то время как медиум работала, на одном из стеллажей треснули и раскололись пепельница и тарелка. После этого Энистон собрала свои вещи и быстро покинула дом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:49

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