Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила в доме с привидениями



Дженнифер Энистон призналась, что когда ей пришлось переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, она поселилась в дом, где жила ее новая соседка и полтергейст. По ее словам, вся бытовая техника, начиная от кофеварки и заканчивая стиральной машиной, жила своей жизнью. Все кнопки на приборах нажимались самостоятельно, включая и выключая их.



Дженнифер Энистон призналась, что когда ей пришлось переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, она поселилась в дом, где жила ее новая соседка и полтергейст. По ее словам, вся бытовая техника, начиная от кофеварки и заканчивая стиральной машиной, жила своей жизнью. Все кнопки на приборах нажимались самостоятельно, включая и выключая их.





Испугавшись, Дженнифер Энистон решила пригласить в жилище экстрасенса, чтобы очистить его. Когда эксперт по потусторонним мирам провела очистку, выяснилось, что полтергейсту не пришлась по душе соседка актрисы. А в то время как медиум работала, на одном из стеллажей треснули и раскололись пепельница и тарелка. После этого Энистон собрала свои вещи и быстро покинула дом.