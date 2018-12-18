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Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для похитителей посылок

Бывший инженер NASA Марк Робер изобрёл бомбу с блёстками и "спреем-вонючкой" для похитителей посылок. Во время вскрытия вора снимут камеры, отправляющие видео на облачный сервер.

Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для похитителей посылок

Робер, работавший в NASA, поделился на YouTube видеороликом, где показывает устройство бомбы, которая накажет похитителей посылок. Оригинальная идея мести пришла к инженеру после того, как у него на глазах с крыльца забрали коробку магазина Amazon с покупкой. Полгода американец конструировал ловушку и результат своей работы решил подробно показать, чтобы желающие смогли повторить изобретение.

Бомба у Робера получилась весьма недешёвой. Он замаскировал ловушку под коробку смарт-колонки от Apple. Ещё 4 iPhone поместились внутри, чтобы снимать реакцию похитителя, отправляя видео на облачный сервер.

Также у бомбы и всех её деталей есть GPS-трекер для быстрого нахождения. Однако главной частью ловушки является распылитель блёсток и "спрея-вонючки", который будет работать полминуты после вскрытия коробки.


С момента публикации посмотреть ролик Робера успели 6 млн пользователей. Отметим, что 30 процентов американцев ежедневно сталкиваются с воровством посылок, поскольку курьеры в США часто оставляют их без присмотра у дома.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:38

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