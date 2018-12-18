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Сын Анфисы Чеховой помогает ей подбирать одежду

Теледива Анфиса Чехова призналась подписчикам, что подбирать одежду ей помогает сын. Об этом артистка поведала на своей страничке в Instagram.

Сын Анфисы Чеховой помогает ей подбирать одежду

В своем личном блоге в социальной сети Instagram популярная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с фанатами тем, что часто прислушивается к советам своего шестилетнего сынишки Соломона.

Звездная телеведущая ведет очень активную жизнь. Анфиса частый гость на светских вечеринках, ее постоянно приглашают сниматься в различных телепередачах, а совсем недавно Чехова выпустила сборник стихов. Несмотря на такую насыщенную звездную жизнь, теледива остается прекрасной мамой для своего наследника.

Недавно Анфиса Чехова призналась своим фолловерам в сети Instagram, что Соломон совершенно не привередлив к той одежде, в которую его одевает мама, главное, чтобы она была удобной. Однако за стилем звездной мамы сынишка следит очень тщательно. «Мой сын удивительный человек. Ему все равно, что я на него надеваю, если это, конечно, удобно. Но он очень тщательно следит за моим гардеробом», - пишет в блоге телеведущая.

Напомним, что Анфиса Чехова родила сына Соломона в 2012 году от известного актера Гурама Баблишвили.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:26

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