Сын Анфисы Чеховой помогает ей подбирать одежду

В своем личном блоге в социальной сети Instagram популярная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с фанатами тем, что часто прислушивается к советам своего шестилетнего сынишки Соломона.Звездная телеведущая ведет очень активную жизнь. Анфиса частый гость на светских вечеринках, ее постоянно приглашают сниматься в различных телепередачах, а совсем недавно Чехова выпустила сборник стихов. Несмотря на такую насыщенную звездную жизнь, теледива остается прекрасной мамой для своего наследника.Недавно Анфиса Чехова призналась своим фолловерам в сети Instagram, что Соломон совершенно не привередлив к той одежде, в которую его одевает мама, главное, чтобы она была удобной. Однако за стилем звездной мамы сынишка следит очень тщательно. «Мой сын удивительный человек. Ему все равно, что я на него надеваю, если это, конечно, удобно. Но он очень тщательно следит за моим гардеробом», - пишет в блоге телеведущая.Напомним, что Анфиса Чехова родила сына Соломона в 2012 году от известного актера Гурама Баблишвили.