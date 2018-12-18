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Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой затравили за просьбу о помощи

Недавно в одной из телевизионных программ дочь великой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой, известной миллионам зрителей как Миледи Винтер из саги про трех мушкетеров, попросила поддержки для лечения неизлечимо больной артистки. После этого родным Маргариты Борисовны пришлось вытерпеть буквально травлю в свой адрес и обвинения в попытке наживы за «народный счёт».

Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой затравили за просьбу о помощи

76-летней Маргарите Тереховой около десяти лет назад поставили один из самых страшных диагнозов 21 века – болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространённая форма деменции (слабоумия), начальные симптомы которой сложно заметить, так как они проявляются в кратковременных потерях памяти и небольшой рассеянности. С течением болезни процесс усугубляется, происходит потеря долговременной памяти, расстройство речи, потеря основных жизненных функций. В итоге болезнь приводит к неизбежной смерти. К огромному сожалению, учёные до сих пор так и не нашли эффективного способа борьбы со смертельным заболеванием.

Дочь Маргариты Тереховой Анна в эфире программы рассказала, все основные обязательства по уходу и лечению мамы она взяла на себя. Но ей элементарно не хватает средств на жизненно важные лекарства и средства ухода. Поэтому после долгих раздумий она и решилась рассказать историю своей семьи зрителю.

Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой затравили за просьбу о помощи

К сожалению, далеко не все нормально восприняли крик о помощи дочери Маргариты Тереховой. В соцсетях осуждают Анну за просьбу помочь, говоря, что звёзды привыкли «обирать» простых людей, которым в трудных ситуациях мало кто помогает. Конечно, многие поддерживают и Маргариту Борисовну, и её дочь, кто-то просто добрыми словами, кто-то материально. Многие комментаторы просят оставаться в любой ситуации людьми, ведь неизвестно, у кого и как сложится жизнь в дальнейшем и, возможно, когда-нибудь самим критикующим потребуется помощь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:07

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