Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой затравили за просьбу о помощи





76-летней Маргарите Тереховой около десяти лет назад поставили один из самых страшных диагнозов 21 века – болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространённая форма деменции (слабоумия), начальные симптомы которой сложно заметить, так как они проявляются в кратковременных потерях памяти и небольшой рассеянности. С течением болезни процесс усугубляется, происходит потеря долговременной памяти, расстройство речи, потеря основных жизненных функций. В итоге болезнь приводит к неизбежной смерти. К огромному сожалению, учёные до сих пор так и не нашли эффективного способа борьбы со смертельным заболеванием.Дочь Маргариты Тереховой Анна в эфире программы рассказала, все основные обязательства по уходу и лечению мамы она взяла на себя. Но ей элементарно не хватает средств на жизненно важные лекарства и средства ухода. Поэтому после долгих раздумий она и решилась рассказать историю своей семьи зрителю.К сожалению, далеко не все нормально восприняли крик о помощи дочери Маргариты Тереховой. В соцсетях осуждают Анну за просьбу помочь, говоря, что звёзды привыкли «обирать» простых людей, которым в трудных ситуациях мало кто помогает. Конечно, многие поддерживают и Маргариту Борисовну, и её дочь, кто-то просто добрыми словами, кто-то материально. Многие комментаторы просят оставаться в любой ситуации людьми, ведь неизвестно, у кого и как сложится жизнь в дальнейшем и, возможно, когда-нибудь самим критикующим потребуется помощь.