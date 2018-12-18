Дед Мороз умер на утреннике в детском саду в Кемерово





ЧП имело место в Ленинском районе города во время одного из утренников. Медики, вызванные администрацией учреждения, не успели спасти мужчину, и он скончался до приезда "Скорой".Известно, что на протяжении нескольких лет умерший принимал участие в новогодних утренниках в качестве Деда Мороза в дошкольном образовательном учреждении "Тавосочка".