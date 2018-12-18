Дед Мороз умер на утреннике в детском саду в Кемерово
67-летний Дед Мороз умер на новогоднем утреннике в детском саду города Кемерово. Как уведомил "Интерфакс", на мероприятии герой новогодних праздников жаловался на резкую боль в груди.
ЧП имело место в Ленинском районе города во время одного из утренников. Медики, вызванные администрацией учреждения, не успели спасти мужчину, и он скончался до приезда "Скорой".
Известно, что на протяжении нескольких лет умерший принимал участие в новогодних утренниках в качестве Деда Мороза в дошкольном образовательном учреждении "Тавосочка".
ЧП имело место в Ленинском районе города во время одного из утренников. Медики, вызванные администрацией учреждения, не успели спасти мужчину, и он скончался до приезда "Скорой".
Известно, что на протяжении нескольких лет умерший принимал участие в новогодних утренниках в качестве Деда Мороза в дошкольном образовательном учреждении "Тавосочка".
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:53