«Селедка» в ушах: Модный тренд от Светланы Лободы и Екатерины Варнавы

«Шедеврально!», «А ушки? Ушки не болят от этих сережек? Они ведь, наверное, очень тяжелые», «Я сначала вообще подумала, что это один и тот же человек», «Уникальное редкое фото селедки в селёдках», «Ну, где же индивидуальность?», - комментируют в Сети.





Звезды обожают эпатировать публику, примеряя самые необычные платья и украшения, прически и макияж. Это помогает не только привлечь внимание взыскательной публики, но и продемонстрировать собственную уникальность.Но иногда стремление к индивидуальности может сыграть злую шутку и вызвать смех. И когда Светлана Лобода и Екатерина Варнава были замечены в одинаковых серьгах, кто-то из хейтеров ехидно принялся насмешничать, уверяя, что обе звезды потеряли чувство вкуса и стиля.