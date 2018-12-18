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«Селедка» в ушах: Модный тренд от Светланы Лободы и Екатерины Варнавы

Сразу две знаменитости решились примерить необычные сережки Fish Skeleton. Певица Светлана Лобода и участница Comedy Woman Екатерина Варнава примерили на себя оригинальный образ, дополненный эффектными серьгами в виде рыбьих костей.

«Селедка» в ушах: Модный тренд от Светланы Лободы и Екатерины Варнавы

Звезды обожают эпатировать публику, примеряя самые необычные платья и украшения, прически и макияж. Это помогает не только привлечь внимание взыскательной публики, но и продемонстрировать собственную уникальность.

Но иногда стремление к индивидуальности может сыграть злую шутку и вызвать смех. И когда Светлана Лобода и Екатерина Варнава были замечены в одинаковых серьгах, кто-то из хейтеров ехидно принялся насмешничать, уверяя, что обе звезды потеряли чувство вкуса и стиля.

«Шедеврально!», «А ушки? Ушки не болят от этих сережек? Они ведь, наверное, очень тяжелые», «Я сначала вообще подумала, что это один и тот же человек», «Уникальное редкое фото селедки в селёдках», «Ну, где же индивидуальность?», - комментируют в Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:39

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