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LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

Компания LG выпустит сворачивающийся трубочкой гибкий телевизор в 2019 году. Экран будет прятаться в базовый модуль, меняя режим 16:9 на 21:9.

LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

LG Display показала готовящийся к выходу гибкий телевизор, который могут показать уже в 2019-м. Прототип разработчики демонстрировали ещё на CES 2018, однако на выставке будущего года посетители смогут посмотреть на готовое изделие, которое запустят в продажу. Новости о готовящейся новинке предоставило издание Bloomberg.

На сегодняшний день известно, что под экраном телевизора будет расположен модуль, где устройство автоматически сворачивается в трубу по ненадобности. Также менять размер дисплея можно частично, чтобы убрать полосы при просмотре видео широкого формата. LG можно будет переключать с 16:9 на более широкий 21:9.


При создании сложного гибкого экрана разработчики использовали OLED-технологию. Поскольку сборка таких телевизоров будет неизбежно сопряжена с техническими трудностями и затратами, эксперты предполагают высокую цену новинки. Увидеть необычную модель можно будет на выставке потребительской электроники CES в 2019 году.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:47

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