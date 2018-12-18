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Ученые назвали оптимизм средством от болезней сердца

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 4900 человек, и выяснили, что существует тесная связь между здоровьем сердечной мышцы и психологическим состоянием индивидуума. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open.

Ученые назвали оптимизм средством от болезней сердца

Ученые учитывали различные факторы, влияющие на сердечную мышцу на физическом уровне. Например, уровень сахара в крови, массу тела и частоту физической активности. Однако эти показатели не повлияли на подтверждение теории о том, что жизнерадостные люди имеют гораздо более здоровое сердце, чем те, кто пессимистично смотрит на мир.

Ученые назвали оптимизм средством от болезней сердца

До недавнего времени не было четких данных, подтверждающих эту теорию. Теперь же авторы исследования могут с уверенностью сказать о том, что оптимисты меньше всего подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Такие люди почти никогда не жалуются на боли в груди, всегда находятся в хорошем настроении и имеют здоровое сердце.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:34

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