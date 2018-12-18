Ученые назвали оптимизм средством от болезней сердца





Ученые учитывали различные факторы, влияющие на сердечную мышцу на физическом уровне. Например, уровень сахара в крови, массу тела и частоту физической активности. Однако эти показатели не повлияли на подтверждение теории о том, что жизнерадостные люди имеют гораздо более здоровое сердце, чем те, кто пессимистично смотрит на мир.До недавнего времени не было четких данных, подтверждающих эту теорию. Теперь же авторы исследования могут с уверенностью сказать о том, что оптимисты меньше всего подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Такие люди почти никогда не жалуются на боли в груди, всегда находятся в хорошем настроении и имеют здоровое сердце.