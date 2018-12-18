АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

Супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко раскритиковали за "обвисшую грудь"

Супруг известной певицы Наташи Королёвой, певец и бодибилдер Сергей Глушко поделился в Instagram снимком из бани, чем вызвал массу критики в свой адрес. Многие пишут: "Постеснялись бы показывать такую неприглядную физическую форму и обвисшую грудь".

Супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко раскритиковали за "обвисшую грудь"

Сергей Глушко, известный многим как муж Наташи Королёвой и стриптизёр Тарзан, по мнению поклонников, начал терять свою былую атлетическую фигуру. Многие не смогли положительно оценить его фотографию, сделанную в бане, отметив, как некрасиво выглядит обвисшая грудная мышца 48-летнего Глушко. Некоторые даже пишут, что если закрыть ему лицо, то он будет похож на скандально известную своими откровенными снимками балерину.

В подписи к новому посту Глушко спросил у подписчиков, как они спасаются от лютых зимних морозов, а в ответ получил огромное количество критики своему внешнему виду.

«Грудь как у бабы!», «Кормилец…», «Силикон? Третий размер?», «Пора надевать бюстгальтер», «Волочковой не хватает», - пишут некоторые комментаторы.

Конечно, не все отнеслись к снимку столь критично. Кто-то заявил, что злобные комментарии являются следствием зависти, и не стоит обращать на них внимание. Другие же отвечают на вопрос, поставленный Глушко, и пишут, что тоже очень любят в холода посещать баню или сауну.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Тольяттиазот» строит перевалочный комплекс
Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры
Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила
Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для
Выяснилось, почему под Рождество у северных
Сын Анфисы Чеховой помогает ей подбирать одежду
Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро
Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой
Миллионер из Китая разбросал с крыши 100
LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор
Renault увеличила продажи в России на 6 %
Ученые назвали оптимизм средством от болезней
Супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко
Фанаты назвали Ани Лорак "подснежником весной"
Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что
Ученые выяснили среднюю продолжительность секса у
В Башкирии злоумышленники срубили ель с могилы
Дед Мороз умер на утреннике в детском саду в
Малоимущие семьи смогут вернуть часть денег за
«Селедка» в ушах: Модный тренд от Светланы Лободы
Китай построит плавящую алмаз Z-машину
Ким Кардашьян продемонстрировала свои
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди не может
Renaul готовит выпуск бюджетного электрокара Kwid
Ученые рассказали про предсказания Нострадамуса
Ученые назвали 8 продуктов, способных повысить
Ольга Бузова в 2018 году возглавила рейтинг самых
Коровы помогали древним британцам строить
Звезда сериала "Саша + Маша" Елена Бирюкова после
Певица Наталья Фриске рассказала о сделанной
Просмотреть все новости