Супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко раскритиковали за "обвисшую грудь"

«Грудь как у бабы!», «Кормилец…», «Силикон? Третий размер?», «Пора надевать бюстгальтер», «Волочковой не хватает», - пишут некоторые комментаторы.



Сергей Глушко, известный многим как муж Наташи Королёвой и стриптизёр Тарзан, по мнению поклонников, начал терять свою былую атлетическую фигуру. Многие не смогли положительно оценить его фотографию, сделанную в бане, отметив, как некрасиво выглядит обвисшая грудная мышца 48-летнего Глушко. Некоторые даже пишут, что если закрыть ему лицо, то он будет похож на скандально известную своими откровенными снимками балерину.В подписи к новому посту Глушко спросил у подписчиков, как они спасаются от лютых зимних морозов, а в ответ получил огромное количество критики своему внешнему виду.Конечно, не все отнеслись к снимку столь критично. Кто-то заявил, что злобные комментарии являются следствием зависти, и не стоит обращать на них внимание. Другие же отвечают на вопрос, поставленный Глушко, и пишут, что тоже очень любят в холода посещать баню или сауну.