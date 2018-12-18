Фанаты назвали Ани Лорак "подснежником весной"

"Идеальна", "Прекрасна", "Очаровательная", "Прекрасная принцесса", "Как подснежник весной", "В тебе столько женственности. Ты Богиня любви", "Чрезвычайно эффектно", "Вам очень идут женственные образы", - комментировали нежное фото Ани Лорак восхищенные фолловеры.

Ани Лорак старается не падать духом после разрыва с мужем и всецело отдается творчеству. Артистка продолжает впечатлять поклонников яркими публикациями. В этот раз отечественная певица порадовала пользователей теплым и трогательным кадром.Однако нашлись и те, кому публикация звезды оказалась не по вкусу, и они отметили, что певица с годами стала выглядеть хуже, а у косметолога Ани Лорак руки "растут не из того места".