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Фанаты назвали Ани Лорак "подснежником весной"

Знаменитая исполнительница Ани Лорак опубликовала в Instagram интересный снимок, где звезда предстала в нежном и романтическом образе. Многочисленные фанаты назвали певицу "подснежником весной".

Фанаты назвали Ани Лорак "подснежником весной"

Ани Лорак старается не падать духом после разрыва с мужем и всецело отдается творчеству. Артистка продолжает впечатлять поклонников яркими публикациями. В этот раз отечественная певица порадовала пользователей теплым и трогательным кадром.

"Идеальна", "Прекрасна", "Очаровательная", "Прекрасная принцесса", "Как подснежник весной", "В тебе столько женственности. Ты Богиня любви", "Чрезвычайно эффектно", "Вам очень идут женственные образы", - комментировали нежное фото Ани Лорак восхищенные фолловеры.

Однако нашлись и те, кому публикация звезды оказалась не по вкусу, и они отметили, что певица с годами стала выглядеть хуже, а у косметолога Ани Лорак руки "растут не из того места".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:13

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