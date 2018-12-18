Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди не может улететь в Китай к Алексею Чайчицу из-за суда с бывшим мужем

Всем известно, что звезде «Дома-2» пришлось дойти до суда, чтобы вернуть себе дочь, так как на протяжении больше шести месяцев родные малышки продолжают делать все возможное для того, чтобы Елизавета не смогла связаться с дочерью. По словам Триандафилиди, экс-возлюбленный Олег лишил ее возможности не только видеть 9-летнюю Владиславу, но и даже слышать ее голос.На днях у бывшей участницы реалити-шоу должна была состояться встреча с дочерью. Правда, встреча матери с ребенком проходила бы под контролем специалистов, однако из-за сложностей свидание было отсрочено. А это значит, что, скорее всего, свою наследницу Елизавета сможет увидеть только после Нового года.По словам Триандафилиди, если бы психологическая экспертиза состоялась 16 декабря, то первое заседание суда было бы назначено на начало января. Звезда «Дома-2» также подчеркнула, что именно поэтому она не может улететь к своему нынешнему супругу Алексею Чайчицу в Китай, где он уже начал активно работать над тем, чтобы заработать хорошие деньги на их свадьбу и открыть бизнес в Москве.К слову, блондинка убеждена, что сможет вернуть себе дочку, однако она очень переживает из-за того, что бывший муж может настроить малышку против нее.