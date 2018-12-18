Ученые выяснили среднюю продолжительность секса у занятых родителей





В эксперименте приняли участие 1776 родителей. В итоге выяснилось, что большая половина пар, у которых появился ребенок, прибегают к быстрому сексу. Это происходит, потому что возлюбленные хотят сохранить в спальне страсть, а 12 пар из всех опрошенных признались, что их близость не превышает минуты. Также эксперимент показал, почти половина пар считают, что даже отсутствие свободного времени не испортило их сексуальную жизнь, а наоборот, улучшило ее.Что касается любимых мест для соития, то после того, как их дети отправились спать, 42% родителей чувствуют себя уверенно в гостиной или в игровой комнате. 25% могут выбрать для занятия любовь спальню или душ, где можно закрыться на ключ.