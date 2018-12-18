Ученые выяснили среднюю продолжительность секса у занятых родителей
Ученые провели опрос среди пар, у которых есть дети, чтобы выяснить среднюю продолжительность их интимной близости. Результаты показали, что секс у таких пар длится 2 минуты 15 секунд. Также ученые пришли к выводу, что появление в семье ребенка способствует улучшению качества секса родителей.
В эксперименте приняли участие 1776 родителей. В итоге выяснилось, что большая половина пар, у которых появился ребенок, прибегают к быстрому сексу. Это происходит, потому что возлюбленные хотят сохранить в спальне страсть, а 12 пар из всех опрошенных признались, что их близость не превышает минуты. Также эксперимент показал, почти половина пар считают, что даже отсутствие свободного времени не испортило их сексуальную жизнь, а наоборот, улучшило ее.
Что касается любимых мест для соития, то после того, как их дети отправились спать, 42% родителей чувствуют себя уверенно в гостиной или в игровой комнате. 25% могут выбрать для занятия любовь спальню или душ, где можно закрыться на ключ.
В эксперименте приняли участие 1776 родителей. В итоге выяснилось, что большая половина пар, у которых появился ребенок, прибегают к быстрому сексу. Это происходит, потому что возлюбленные хотят сохранить в спальне страсть, а 12 пар из всех опрошенных признались, что их близость не превышает минуты. Также эксперимент показал, почти половина пар считают, что даже отсутствие свободного времени не испортило их сексуальную жизнь, а наоборот, улучшило ее.
Что касается любимых мест для соития, то после того, как их дети отправились спать, 42% родителей чувствуют себя уверенно в гостиной или в игровой комнате. 25% могут выбрать для занятия любовь спальню или душ, где можно закрыться на ключ.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00