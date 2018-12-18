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Малоимущие семьи смогут вернуть часть денег за приставки для цифрового ТВ

Малоимущим семьям удастся вернуть часть финансовых средств, потраченных на приобретение цифровой ТВ-приставки. Об этом заявил вице-спикер Совета федерации России и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Малоимущие семьи смогут вернуть часть денег за приставки для цифрового ТВ


По словам политика, Тверская область, выступившая «пилотом» в рамках программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы», показала превосходные результаты по переходу с аналогового вещания на цифровой сигнал. Поэтому малоимущие люди смогут вернуть часть денег, потраченных на приобретение телевизионного оборудования.

В июне 2019 года произойдет полное отключение аналогового сигнала, из-за этого под ударом могут оказаться до 1.2 млн неимущих домовладений. По этой причине правительство решило рассмотреть все возможности, позволяющие компенсировать расходы на приобретение приставки DVB T2. Ее необходимо будет купить тем людям, у кого имеется телевизор, приобретенный до 2012 года.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:49

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