Ученые рассказали про предсказания Нострадамуса на 2019 год
Ученые сумели разгадать написанные в 1555 году послания французского фармацевта и провидца Мишеля де Нострадамуса. По предсказаниям средневекового пророка, 2019 год будет активным и насыщенным.
По сообщению портала «Слово и дело», расшифрована книга «Пророчества». Предсказание известного алхимика на следующий год достаточно разнообразны. Наибольший интерес вызывает пророчество о том, что в 2019 году человечеству угрожает возможное начало третьей мировой войны, которая продлится до 2046 года.
Предсказатель не уточнил, кто начнет войну. Но он отметил, что больше всего пострадают земли Ближнего Востока, откуда угроза распространится на всю территорию Европы и Соединенных Штатов Америки.
В предсказаниях Нострадамуса есть и хорошие новости. Он рассказал о соглашении мировых лидеров, которое принесет пользу экологии планеты.
Кроме этого, прогнозы ученого содержат сведения о таких важных научных открытиях, как продление продолжительности жизни человечества до 200 лет и развитие способностей человека понимать язык животных.
По сообщению портала «Слово и дело», расшифрована книга «Пророчества». Предсказание известного алхимика на следующий год достаточно разнообразны. Наибольший интерес вызывает пророчество о том, что в 2019 году человечеству угрожает возможное начало третьей мировой войны, которая продлится до 2046 года.
Предсказатель не уточнил, кто начнет войну. Но он отметил, что больше всего пострадают земли Ближнего Востока, откуда угроза распространится на всю территорию Европы и Соединенных Штатов Америки.
В предсказаниях Нострадамуса есть и хорошие новости. Он рассказал о соглашении мировых лидеров, которое принесет пользу экологии планеты.
Кроме этого, прогнозы ученого содержат сведения о таких важных научных открытиях, как продление продолжительности жизни человечества до 200 лет и развитие способностей человека понимать язык животных.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:02