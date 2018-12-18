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Китай построит плавящую алмаз Z-машину

Китай построит плавящую алмаз Z-машину для моделирования ядерного оружия. Энерговыделение генератора магнитного излучения высоких частот будет в 15 раз мощнее, чем у американского аналога.

Китай построит плавящую алмаз Z-машину

Академия инженерной физики Китая построит свою Z-машину, необходимую для создания условий термоядерного взрыва. Генератор позволяет моделировать колоссальное давление и температуры. Так, в США, по утверждению физиков, удалось расплавить мощным магнитным излучением алмаз.

Кроме того, Сандийская лаборатория в 2003 году получила вещество под названием лёд VII. Для его создания понадобилось под давлением от 70 до 120 тысяч атмосфер сжать воду.

Z-машина позволяет проверить, что происходит при использовании ядерного оружия, например, термоядерного взрыва. Правительство Китая намерено содействовать академии в строительстве установки.


Энерговыделение новой Z-машины будет в пределах 60 МДж, что в 15 раз больше американского генератора. Также на видео создатели машины продемонстрировали её необычное свечение во время запуска.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:37

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