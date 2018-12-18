Китай построит плавящую алмаз Z-машину





Академия инженерной физики Китая построит свою Z-машину, необходимую для создания условий термоядерного взрыва. Генератор позволяет моделировать колоссальное давление и температуры. Так, в США, по утверждению физиков, удалось расплавить мощным магнитным излучением алмаз.Кроме того, Сандийская лаборатория в 2003 году получила вещество под названием лёд VII. Для его создания понадобилось под давлением от 70 до 120 тысяч атмосфер сжать воду.Z-машина позволяет проверить, что происходит при использовании ядерного оружия, например, термоядерного взрыва. Правительство Китая намерено содействовать академии в строительстве установки.Энерговыделение новой Z-машины будет в пределах 60 МДж, что в 15 раз больше американского генератора. Также на видео создатели машины продемонстрировали её необычное свечение во время запуска.