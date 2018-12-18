Ким Кардашьян продемонстрировала свои "аппетитные" формы в прозрачном наряде
Супруга популярного рэпера Канье Уэста американская светская львица Ким Кардашьян на странице в Instagram продемонстрировала поклонникам очередное творение дизайнеров, в которое облачила свои аппетитные формы. Прозрачный наряд практически не оставил места для полёта фантазии, скрыв только «стратегически» важные места тела Ким.
Ким Кардашьян так же, как и её сёстры, очень любит эпатировать публику. Буквально на днях младшая из семейства Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер, поделилась снимком в «голом» платье, украшенном стразами и жемчугом, чем немало удивила публику. Недавно и самой Ким досталось немало критики за платье «упитанной зебры».
И вот снова многодетная мама Ким Кардашьян поражает поклонников откровенным нарядом, под который не надела нижнее бельё. Абсолютно прозрачное блестящее одеяние не скрывает пышные бёдра и грудь Ким, давая возможность рассмотреть все достоинства её фигуры. Поклонники оценили новый пост звезды, буквально за считанные часы поставив более 2,3 миллионов лайков и огромное количество комментариев.
Фанаты звезды отмечают прекрасную форму Кардашьян, но при этом задаются вопросом, как на откровенный пост отреагирует её супруг. Канье Уэст неоднократно отмечал, что не благосклонно относится к провокационным снимкам, размещаемых ею в Сети.
Ким Кардашьян так же, как и её сёстры, очень любит эпатировать публику. Буквально на днях младшая из семейства Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер, поделилась снимком в «голом» платье, украшенном стразами и жемчугом, чем немало удивила публику. Недавно и самой Ким досталось немало критики за платье «упитанной зебры».
И вот снова многодетная мама Ким Кардашьян поражает поклонников откровенным нарядом, под который не надела нижнее бельё. Абсолютно прозрачное блестящее одеяние не скрывает пышные бёдра и грудь Ким, давая возможность рассмотреть все достоинства её фигуры. Поклонники оценили новый пост звезды, буквально за считанные часы поставив более 2,3 миллионов лайков и огромное количество комментариев.
Фанаты звезды отмечают прекрасную форму Кардашьян, но при этом задаются вопросом, как на откровенный пост отреагирует её супруг. Канье Уэст неоднократно отмечал, что не благосклонно относится к провокационным снимкам, размещаемых ею в Сети.