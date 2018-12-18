Renaul готовит выпуск бюджетного электрокара Kwid





Компания запустит массовое производство в 2019 году. В октябре Renaul успешно представила концепт электрической модели сегмента SUV в Париже на одном из моторшоу. Прототип был создан на основе паркетника Kwid. Электрокар первыми смогут приобрести автолюбители из Китая, несмотря на дебют в Европе. Обычная версия Kwid на авторынках КНР не появится.Электрокар покрыт пленкой из камуфляжа, но оптику производители не замаскировали. Бюджетник будет оснащен ходовыми огнями от K-ZE, при этом задние фонари немного отличаются от предшественника. Решетку радиатора создатели заменили заглушкой и украсили её синей полосой.Характеристики двигателя K-ZE остаются неизвестными. Некоторые наблюдатели полагают, что автомобиль с легкостью справится с 250 км, не затрачивая время на промежуточную подзарядку.Бюджетник можно будет заряжать через бытовую розетку или же специальный терминал. K-ZE сможет похвастаться наличием таких опций, как парктроник, камера заднего вида и навигатор с мультимедиа.В Китае за производство французской новинки будет отвечать площадка e-GT New Energy Automotive. Стоимость модели составит не выше 7-8 тыс. долларов. После Китая бюджетник появится в Индии.