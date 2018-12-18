Ученые назвали 8 продуктов, способных повысить уровень тестостерона
Ученые выяснили, какие продукты помогут восполнить нехватку тестостерона. Данный гормон необходим организму человека для здорового либидо и набора мышечной массы тела. Чтобы поддерживать его в норме, нужно включить в свой рацион эти 8 продуктов.
Первый продукт – тунец. В нем много витамина D, который влияет на продолжительность жизни человека и стимулирует выработку тестостерона. Богат белками, а вот калорий в нем почти нет. Также полезен для здоровья сердечной мышцы.
Второй продукт – нежирное молоко. В нем также присутствует витамин D, белки и кальций. Последний помогает укреплять кости, поэтому будет полезен женщинам и детям.
Третий продукт - яичный желток. В нем содержатся нутриенты (элементы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность организма). Они также могут похвастаться большим количеством витамина D.
Четвертый продукт – хлопья. Их в основном подают на завтрак. Хлопья обогащены все тем же витамином D, который повышает уровень данного гормона.
Пятый и шестой продукт – устрицы, раки и крабы. Это моллюски и ракообразные очень богаты на цинк, этот компонент крайне необходим молодым людям в период полового созревания. Также он поможет сохранить нормальный уровень тестостерона на протяжении жизни. Если наблюдается снижение уровня этого гормона, то поможет пища, богатая цинком. А З00 грамм краба восполнит суточную норму этого компонента.
Седьмой продукт- говядина. Однако польза будет только, если употреблять определенную часть, например, печень. Она содержит в себе витамин D. Злоупотреблять красным мясом не рекомендуется.
Восьмой продукт - бобы. В этих растениях присутствует и цинк и витамин D.
Первый продукт – тунец. В нем много витамина D, который влияет на продолжительность жизни человека и стимулирует выработку тестостерона. Богат белками, а вот калорий в нем почти нет. Также полезен для здоровья сердечной мышцы.
Второй продукт – нежирное молоко. В нем также присутствует витамин D, белки и кальций. Последний помогает укреплять кости, поэтому будет полезен женщинам и детям.
Третий продукт - яичный желток. В нем содержатся нутриенты (элементы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность организма). Они также могут похвастаться большим количеством витамина D.
Четвертый продукт – хлопья. Их в основном подают на завтрак. Хлопья обогащены все тем же витамином D, который повышает уровень данного гормона.
Пятый и шестой продукт – устрицы, раки и крабы. Это моллюски и ракообразные очень богаты на цинк, этот компонент крайне необходим молодым людям в период полового созревания. Также он поможет сохранить нормальный уровень тестостерона на протяжении жизни. Если наблюдается снижение уровня этого гормона, то поможет пища, богатая цинком. А З00 грамм краба восполнит суточную норму этого компонента.
Седьмой продукт- говядина. Однако польза будет только, если употреблять определенную часть, например, печень. Она содержит в себе витамин D. Злоупотреблять красным мясом не рекомендуется.
Восьмой продукт - бобы. В этих растениях присутствует и цинк и витамин D.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:51