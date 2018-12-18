Ученые назвали 8 продуктов, способных повысить уровень тестостерона



Первый продукт – тунец. В нем много витамина D, который влияет на продолжительность жизни человека и стимулирует выработку тестостерона. Богат белками, а вот калорий в нем почти нет. Также полезен для здоровья сердечной мышцы.



Второй продукт – нежирное молоко. В нем также присутствует витамин D, белки и кальций. Последний помогает укреплять кости, поэтому будет полезен женщинам и детям.





Третий продукт - яичный желток. В нем содержатся нутриенты (элементы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность организма). Они также могут похвастаться большим количеством витамина D.



Четвертый продукт – хлопья. Их в основном подают на завтрак. Хлопья обогащены все тем же витамином D, который повышает уровень данного гормона.



Первый продукт – тунец. В нем много витамина D, который влияет на продолжительность жизни человека и стимулирует выработку тестостерона. Богат белками, а вот калорий в нем почти нет. Также полезен для здоровья сердечной мышцы.Второй продукт – нежирное молоко. В нем также присутствует витамин D, белки и кальций. Последний помогает укреплять кости, поэтому будет полезен женщинам и детям.Третий продукт - яичный желток. В нем содержатся нутриенты (элементы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность организма). Они также могут похвастаться большим количеством витамина D.Четвертый продукт – хлопья. Их в основном подают на завтрак. Хлопья обогащены все тем же витамином D, который повышает уровень данного гормона.





Пятый и шестой продукт – устрицы, раки и крабы. Это моллюски и ракообразные очень богаты на цинк, этот компонент крайне необходим молодым людям в период полового созревания. Также он поможет сохранить нормальный уровень тестостерона на протяжении жизни. Если наблюдается снижение уровня этого гормона, то поможет пища, богатая цинком. А З00 грамм краба восполнит суточную норму этого компонента.Седьмой продукт- говядина. Однако польза будет только, если употреблять определенную часть, например, печень. Она содержит в себе витамин D. Злоупотреблять красным мясом не рекомендуется.Восьмой продукт - бобы. В этих растениях присутствует и цинк и витамин D.