Ольга Бузова в 2018 году возглавила рейтинг самых популярных российских звезд Instagram





На днях социальные сети подвели результаты текущего года и опубликовали список звезд, у которых больше всего читателей. В перечень селебрити вошли как российские, так и зарубежные знаменитости.Не секрет, что среди звезд России самой популярной по сегодняшний день является Ольга Бузова, на страничку в Instagram которой подписано больше 14,3 миллиона пользователей. Второе место досталось спортсмену, который смог прославиться благодаря боям без правил (ММА) – Хабибу Нурмагомедову с 13,4 миллионами человек. Почетное третье место занял известный рэп-музыкант Тимати, которому до второго места не хватило всего 200 тысяч подписчиков.Четвертая строчка досталась коллеге Ольги Бузовой – Ксении Бородиной. На телеведущую реалити-шоу «Дом-2» подписано почти 12 миллионов людей. Закрыл пятерку «первых» шоумен, комик и резидент «Comedy Club» Павел Воля, на которого на сегодняшний день подписано 11,3 миллионов пользователей социальной сети Instagram.Стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что российские знаменитости и продемонстрировали хорошие результаты, до своих зарубежных коллег им еще очень и очень далеко. Ведь, к примеру, за страничкой самого популярного спортсмена Криштиану Роналду следит 148 миллионов пользователей, а королевой социальных сетей стала певица Селена Гомес с 144 миллионами подписчиков.