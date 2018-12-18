Коровы помогали древним британцам строить Стоунхендж





Тогда ученые решили изучить копыта древних коров, проживавших на острове почти 8000 лет назад. Оказалось, что животных часто использовали для транспортировки тяжелых объектов. На это указывали следы, оставшиеся на их копытах. Считается, что с помощью крупного рогатого скота древние люди возводили первые поселения, но возможно позднее их использовали для строительства Стоунхенджа.Ранее считалось, что большая часть материалов для возведения мегалитического комплекса была принесена ледником. Ведь чтобы сдвинуть один многотонный блок потребуется взаимодействие полутысячи физически крепких мужчин. Но учитывая, что у древних британцев существовала традиция использования коров для перетаскивания тяжестей, загадка строительства Стоунхенджа решается намного проще.