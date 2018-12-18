Купить подарки и раздать долги: Составлен список дел россиян к Новому году
Ресурсом Tvil.ru составлен список самых популярных дел россиян к Новому году. Жители страны в преддверии праздников планируют купить подарки и раздать долги.
Сайт Tvil.ru, предоставляющий услуги бронирования жилья, провёл опрос среди россиян, узнав, какими наиболее распространёнными хлопотами они заняты в преддверии Нового года. Как пишут "Народные Новости", 33 процента респондентов обеспокоены поиском подходящих подарков для родных и близких, а также их непосредственной покупкой.
14 процентов опрошенных твёрдо намерены избавиться от долгов к 2019 году и раздать позаимствованные деньги. 13 процентов россиян так же думают о незаконченных делах, которые хотели бы завершить перед тем, как сесть с семьёй за праздничный стол. 12 процентов респондентов задумываются о том, как купить и нарядно украсить новогоднюю ёлку.
8 процентов россиянок готовятся к походу в салон красоты, дабы войти в 2019 год с модной причёской и маникюром. Также многие опрошенные жители страны будут писать письмо Деду Морозу, печь имбирное печенье, искать тёплый свитер с оленем и поздравлять с Новым годом друзей.
Сайт Tvil.ru, предоставляющий услуги бронирования жилья, провёл опрос среди россиян, узнав, какими наиболее распространёнными хлопотами они заняты в преддверии Нового года. Как пишут "Народные Новости", 33 процента респондентов обеспокоены поиском подходящих подарков для родных и близких, а также их непосредственной покупкой.
14 процентов опрошенных твёрдо намерены избавиться от долгов к 2019 году и раздать позаимствованные деньги. 13 процентов россиян так же думают о незаконченных делах, которые хотели бы завершить перед тем, как сесть с семьёй за праздничный стол. 12 процентов респондентов задумываются о том, как купить и нарядно украсить новогоднюю ёлку.
8 процентов россиянок готовятся к походу в салон красоты, дабы войти в 2019 год с модной причёской и маникюром. Также многие опрошенные жители страны будут писать письмо Деду Морозу, печь имбирное печенье, искать тёплый свитер с оленем и поздравлять с Новым годом друзей.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16