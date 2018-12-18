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Певица Наталья Фриске рассказала о сделанной липосакции

Певица Наталья Фриске, сестра Жанны Фриске, рассказала поклонникам в Instagram, о том, что недавно сделала липосакцию. Итогом работы пластических хирургов артистка похвасталась с помощью опубликованного фотоснимка.

Певица Наталья Фриске рассказала о сделанной липосакции

Исполнительница Наталья Фриске приобрела лишние килограммы из-за множества чередующихся стрессов. Началось все с болезни и смерти сестры Жанны, а после наступила затяжная борьба за право встреч с племянником. Немного успокоившись после пережитого, певица решила привести себя в лучшую физическую форму, поэтому начала заниматься спортом и села на необходимую диету. Итогом комплекса упражнений стала потеря десяти килограмм и доведение массы до 67 кг. Но несмотря на такой результат, у артистки остались проблемы с жиром на животе.

Как признается сама Наталья, мысли о том, чтобы обратиться к медицинским специалистам, посещали ее давно. Перед принятием окончательного решения артистка прошла несколько консультаций у врачей, узнала всевозможную информацию о предстоящей процедуре, подобрала специалиста и только после всей проделанной работы решилась на прохождение липосакции.

Хирургическое вмешательство Наталья Фриске перенесла еще в середине лета. После операции пациентка чувствовала себя хорошо и покинула палату на следующий день после липосакции. По словам артистки, только сейчас с ее тела сошла вся отечность.

Наталья Фриске заявила, что не хочет скрывать от фанатов правду, рассказывая о чудесах диет и упражнений.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:22

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