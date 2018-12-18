В Минобороны РФ назвали конспирологическим бредом американскую версию смерти начальника ГРУ Сергуна
В Минобороны РФ назвали конспирологическим бредом американскую версию смерти начальника ГРУ Сергуна. Ранее в зарубежных СМИ возникли слухи о том, что Игорь Сергун умер на территории Ливана, о чем сообщает РИА Новости.
Источником этой версии стал экс-советник президента США Майкл Флинн, по информации которого скончавшийся 3 января 2016 года Игорь Сергун в это время находился в Ливане.
Представители российского военного ведомства опровергли подобные утверждения, в очередной раз напомнив, что руководитель ГРУ умер, находясь в доме отдыха под Москвой. Причиной смерти Сергуна стала сердечная недостаточность.
Предположения о том, что смерть Сергуна случилась в Ливане, являются «конспирологическим бредом», подчеркнули в Минобороны РФ.
Источником этой версии стал экс-советник президента США Майкл Флинн, по информации которого скончавшийся 3 января 2016 года Игорь Сергун в это время находился в Ливане.
Представители российского военного ведомства опровергли подобные утверждения, в очередной раз напомнив, что руководитель ГРУ умер, находясь в доме отдыха под Москвой. Причиной смерти Сергуна стала сердечная недостаточность.
Предположения о том, что смерть Сергуна случилась в Ливане, являются «конспирологическим бредом», подчеркнули в Минобороны РФ.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:56