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Кроссовер Ford Territory на китайской платформе оценен в 1,1 млн рублей

Продажи нового кроссовера Ford Territory, презентация которого прошла в октябре этого года, стартуют уже в конце текущей недели, в пятницу, 21 декабря. За базовую версию придется отдать 1,1 млн рублей, а за топовую – 1,6 млн. Автомобиль построен на базе китайского «паркетника» JMC Yusheng S330.

Кроссовер Ford Territory на китайской платформе оценен в 1,1 млн рублей
Ford Territory получил бензиновый турбодвигатель EcoBoost на 1,5 литра и 143 лошадиных сил. Два варианта коробок передач: «механика» - 6 скоростей и «автомат» - 6 ступеней. Базовая модификация получит кнопку запуска мотора, встроенный парктроник, кондиционер, систему устойчивости автомобиля (ABS) и легкосплавные колёса на 17 дюймов. В топовой версии, помимо всего, кросс получит светодиодную головную оптику, а задняя оптика базируется на LED-матрицах. Также в ней установлен климат-контроль и крыша с люком.

Кроссовер Ford Territory на китайской платформе оценен в 1,1 млн рублей

Еще Ford Territory будет оснащена системой видеообзора на 360 градусов, системой автоматического торможения и круиз-контролем. И что не маловажно, на нее будет установлена Co-Pilot360 (автоматическая система безопасности).



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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