Кроссовер Ford Territory на китайской платформе оценен в 1,1 млн рублей



Ford Territory получил бензиновый турбодвигатель EcoBoost на 1,5 литра и 143 лошадиных сил. Два варианта коробок передач: «механика» - 6 скоростей и «автомат» - 6 ступеней. Базовая модификация получит кнопку запуска мотора, встроенный парктроник, кондиционер, систему устойчивости автомобиля (ABS) и легкосплавные колёса на 17 дюймов. В топовой версии, помимо всего, кросс получит светодиодную головную оптику, а задняя оптика базируется на LED-матрицах. Также в ней установлен климат-контроль и крыша с люком.



Ford Territory получил бензиновый турбодвигатель EcoBoost на 1,5 литра и 143 лошадиных сил. Два варианта коробок передач: «механика» - 6 скоростей и «автомат» - 6 ступеней. Базовая модификация получит кнопку запуска мотора, встроенный парктроник, кондиционер, систему устойчивости автомобиля (ABS) и легкосплавные колёса на 17 дюймов. В топовой версии, помимо всего, кросс получит светодиодную головную оптику, а задняя оптика базируется на LED-матрицах. Также в ней установлен климат-контроль и крыша с люком.





Еще Ford Territory будет оснащена системой видеообзора на 360 градусов, системой автоматического торможения и круиз-контролем. И что не маловажно, на нее будет установлена Co-Pilot360 (автоматическая система безопасности).