Ученые: Сатурн может полностью поглотить собственные кольца через 100 млн лет





Джеймс О'Донохью, являющийся одним из авторов исследования, объяснил, что кольца притягиваются к шестой планете от Солнца из-за пыльных дождей из ледяных частиц, на которые воздействует магнитное поле Сатурна. По его словам, так называемый "кольцевой дождь" способен выделять столько воды, что можно заполнить бассейн олимпийских размеров на протяжении получаса.Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA (США) уточняет, что такое явление через 100-300 млн лет приведет к полному исчезновению всей кольцевой системы Сатурна.Ученых давно интересовало, появился ли Сатурн с кольцами или же он приобрел их на протяжении своего существования. Новое наблюдение позволяет убедиться в последней теории, так как говорит о том, что кольцам не более 100 млн лет.Астроном полагает, что кольцевая система планеты пребывает в середине жизни. Но вместе с тем, если кольца - временное явление, то ученые упустили возможность изучить кольцевые системы-гиганты таких планет, как Юпитер, Уран и Нептун, имеющие сейчас всего лишь тонкие полосы.