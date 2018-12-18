Физики представили оптическую неуязвимую наноструктуру





Команда физиков из России, Австралии и Северной Америки представила неуязвимую наноструктуру с большим потенциалом в науке. Разработка может использоваться в интегральной оптике благодаря топологическим краевым состояниям, защищённым от дефектов. Система будет применяться в устройствах фотоники нового поколения, поскольку демонстрирует усиленные нелинейно-оптические эффекты. Они позволяют световому сигналу не искажаться и не затухать, обходя так называемые паразитные эффекты.Наноструктура обладает необратимостью и устойчивостью к структурным дефектам. Она преобразует в зелёный свет инфракрасное излучение. Как пишет Nature Nanotechnology, учёные смогли нарушить принцип оптической обратимости, поскольку структура сохраняет свойства даже при изменении падающего света или собственной геометрии.Научным специалистам нужно сократить эффект рассеяния для перспективной технологии квантовой связи. Если фотоны не будут рассеиваться от дефектов, а электромагнитная волна не затухнет, их можно будет передать на неограниченные расстояния.