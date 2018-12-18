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Звезды, решившие завести экзотических питомцев
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Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Знаменитости привыкли удивлять фанатов роскошными автомобилями, эксклюзивными нарядами, шикарными виллами. В подборе верных домашних питомцев звезды пошли дальше, став владельцами экзотических животных.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Майк Тайсон
Боксер поразил общественность, когда завел бенгальских тигров стоимостью в 70 тыс. долларов каждый. Каждый хищник в сутки съедает до 15 кг мяса, поэтому Тайсон тратит на содержание 220 тыс. долларов. Еще 125 тыс. долларов уходят на оплату услуг тренера. Спортсмен продал питомцев из-за денежных проблем.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Керсти Элли
Кольцехвостые лемуры из Мадагаскара обитают в специально оборудованном вольере, построенном в поместье актрисы. Поголовье достигло уже 14 особей, поэтому Элли пришлось нанять смотрителя. Содержание животных обходится звезде в 50 тыс. долларов в год.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Джордж Клуни
Актер около 20 лет жил под одной крышей с мини-пигом Максом, ставшим любимцем журналистов. Клуни считал свина членом своей семьи и ухаживал за ним в последние годы жизни. Животное потеряло зрение, страдало от артрита и скончалось в 2006 году. С тех пор знаменитость отказывается заводить домашних питомцев.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Кристен Стюарт
Мать героини «Сумерек» приютила найденных на улице четырех крошечных щенков, оказавшихся помесью волка и собаки. Стюарт не стала отдавать животных в приют и вырастила из них преданных, ласковых и огромных питомцев. Соседи пытались заставить актрису избавиться от волков, но хищники оказались зарегистрированными, поэтому акт протеста провалился.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Леонардо Ди Каприо
Восемь лет назад актер потратил 400 долларов на африканскую черепаху. К 10-ти годам Сулката весила уже 16 килограмм из 90 возможных. Данный вид может жить до 80 лет, поэтому не исключено, что необычный питомец переживет хозяина. Стоит отметить, что раньше Ди Каприо держал собак и ящерицу.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Майкл Джексон
В 80-е верным спутником музыканта стал милый Баблз. Шимпанзе не расставался с Джексоном 26 лет и спал в личной кроватке. Звезда разрешал питомцу есть с ним за одним столом. После смерти поп-короля животное сдали в питомник во Флориде.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Риз Уизерспун
Выросшая на ферме актриса окружила себя лошадьми, свиньями, козами. Среди большого разнообразия животных у Уизерспун есть два любимых ослика – Тонки и Хонки. Дети звезды, Ава и Дикон, с юных лет следят за скотом, приучаясь к домашним обязанностям.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Элвис Пресли
В 1957 году один из агентов преподнес музыканту необычный подарок – крохотного кенгуренка. Презент был шуткой, но артист забрал животное домой и нанял тренеров, пытавшихся приучить питомца. Идея провалилась и Пресли подарил своего «друга» зоопарку Мемфиса.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Николас Кейдж
Актер известен своей любовью к бессмысленным покупкам. Несколько лет назад он потратил 276 тыс. долларов на осьминога и двух королевских кобр, заверив окружающих, что экзотические звери помогают ему вживаться в роль. Вскоре Кейдж избавился от осьминога, норовившего пробить стекло аквариума.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Джастин Бибер
Певец приобрел удава в начале карьеры. Необычный питомец должен был привлечь внимание к восходящей звезде. В 2011 году представитель семейства ложноногих сопровождал Бибера не церемонию вручения MTV Music Awrds! Его возлюбленная Селена Гомес испытывала шок до конца мероприятия.
Звезды, решившие завести экзотических питомцев

Спустя полгода артист отдал питона в зоопарк Миннесоты, куда сразу потянулись фанаты музыканта.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Вчера, 23:18

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