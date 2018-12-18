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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв перестали скрывать свои отношения

На недавно прошедшей в Москве премьере фильма «Ёлки последние» популярные российские актёры Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц впервые появились вместе на публике. Похоже, пара перестала скрывать свои отношения, разговоры о которых периодически появляются в прессе уже около года.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв перестали скрывать свои отношения

Марк Богатырёв, ставший известным благодаря роли Максима Лаврова в сериале «Кухня», и актриса Татьяна Арнтгольц, по слухам, встречаются уже довольно продолжительное время. И только недавно их впервые заметили вместе на публике. Актёры пришли на премьеру фильма Тимура Бекмамбетова и не скрывали романтических чувств друг к другу, держась за руки и даря улыбки.

Татьяна Арнтгольц к своим 36 годам уже побывала замужем за актёром Иваном Жидковым. Свадьбу актёры сыграли осенью 2008 года, в 2009 году у них родилась дочь Мария, а через четыре года они расстались. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили прекрасные отношения, вместе занимаются воспитанием дочери и часто публикуют в соцсетях совместные фотографии.

После развода у Арнтгольц были отношения с популярным российским актёром Григорием Антипенко, а около года назад Татьяну стали замечать в обществе Марка Богатырёва. Долгое время ни один из них не комментировал связывающие их отношения, и вот недавно актёры решили открыть тайну и появились вместе на светском мероприятии. Поклонники актёров рады за своих кумиров, поскольку считают - «счастье любит тишину», и если влюблённые так долго скрывали свои чувства – значит между ними всё серьёзно. Фанаты надеются в будущем году услышать новость о свадьбе Богатырёва и Арнтгольц.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:42

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