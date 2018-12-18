"Умная" будка от Ford с шумоподавлением защитит собак от звуков грозы и фейерверков





Диапазон слуха у собак считается более широким в отличие от человека. Именно поэтому раскаты грома и звуки фейерверка питомцы воспринимают как что-то ужасающее. Ford нашёл выход из этой ситуации, создав "умную" конуру, в которой четвероногому другу будет не только уютно, но и спокойно благодаря системе подавления шумов. Последняя уже давно используется в Ford Edge. В автомобиле она смягчает звуки мотора и трансмиссии.Технология разработана таким образом, что встроенные в будку микрофоны с легкостью "перехватывают" громкие звуки, а затем система воспроизводит звуковые колебания в противоположной частоте. При этом корпус разработки, созданный из пробкового дерева, максимально снижает уровень внешнего шума.[center][/center]Создатели пока не сообщают детальной информации касательно продаж "умного" дома для собак и его предположительной стоимости. Однако владельцы животных уже с нетерпением ждут появления в продаже этого полезного гаджета.