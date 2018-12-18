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"Умная" будка от Ford с шумоподавлением защитит собак от звуков грозы и фейерверков

Известный автоконцерн Ford разработал не совсем обычное устройство для собак. Умная будка с шумоподавлением прекрасно защитит четвероногого друга от звуков грозы и фейерверков, сообщает techcrunch.

"Умная" будка от Ford с шумоподавлением защитит собак от звуков грозы и фейерверков

Диапазон слуха у собак считается более широким в отличие от человека. Именно поэтому раскаты грома и звуки фейерверка питомцы воспринимают как что-то ужасающее. Ford нашёл выход из этой ситуации, создав "умную" конуру, в которой четвероногому другу будет не только уютно, но и спокойно благодаря системе подавления шумов. Последняя уже давно используется в Ford Edge. В автомобиле она смягчает звуки мотора и трансмиссии.

Технология разработана таким образом, что встроенные в будку микрофоны с легкостью "перехватывают" громкие звуки, а затем система воспроизводит звуковые колебания в противоположной частоте. При этом корпус разработки, созданный из пробкового дерева, максимально снижает уровень внешнего шума.

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Создатели пока не сообщают детальной информации касательно продаж "умного" дома для собак и его предположительной стоимости. Однако владельцы животных уже с нетерпением ждут появления в продаже этого полезного гаджета.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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