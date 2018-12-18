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Компания Coolpad представила недорогой и полосатый смартфон Cool Play 8

Китайская компания Coolpad выпустила новый смартфон, который носит название Cool Play 8. Его стоимость составляет 145$, что позволяет отнести его к недорогому сегменту. Новинка заявлена, как самый полосатый смартфон на рынке.

Компания Coolpad представила недорогой и полосатый смартфон Cool Play 8

Несмотря на то, что цена относительно не высокая, потребитель получит объем аккумулятора в 4000 мАч и разрешение Full HD+ на экране в 6,26 дюйма. Также покупателя порадует объем памяти: 64/4 и двойная основная камера 16 и 2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп. Что касается производительности, то за нее будет отвечать MediaTek MT6750.

Дизайн создатели выбрали весьма оригинальный: корпус состоит из стекла, которое создает иллюзию, будто телефон покрыт белыми полосками. А на экране присутствует модный вырез, куда «спрятаны» датчик приближения, динамик и фронтальная камера.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:13

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