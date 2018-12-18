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Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad L390 Yoga и ThinkPad L390

Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad L390 Yoga и ThinkPad L390 для бизнеса. Лэптопы укомплектованы стилусом и превращаются в полноценный планшет.

Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad L390 Yoga и ThinkPad L390

Компания Lenovo выпустила на рынок сразу две модели ноутбуков из линейки ThinkPad. Трансформер L390 раскрывается на 180 градусов. Модель Yoga же сворачивается полностью, превращаясь в планшет, и снабжена стилусом. Технические возможности гаджетов не отличаются.

У лэптопов есть FullHD-дисплей, процессор Whiskey Lake от Intel и объём ОЗУ до 32 ГБ, а также 512 гигабайтов памяти PCIe SSD. Из разъёмов в L390 Yoga и L390 представлены USB 3.1 Type-A, Type-C, mini Ethernet, одинарный порт HDMI 1.4 и картридер microSD.

Ноутбуки поддерживают сканирование отпечатков, а Yoga - Windows Hello с технологией распознавания лиц. Батарея в лэптопах рассчитана на 45 Вт·ч.

Из вариантов дизайна Lenovo предлагает чёрные и серебристые расцветки. Стоимость модели L390 равна $659, Yoga обойдётся покупателю в $559. Заказать гаджеты можно будет уже в 2018 году. Компания позиционирует новинки как оптимальные устройства для ведения бизнеса.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23

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