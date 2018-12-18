Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad L390 Yoga и ThinkPad L390
Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad L390 Yoga и ThinkPad L390 для бизнеса. Лэптопы укомплектованы стилусом и превращаются в полноценный планшет.
Компания Lenovo выпустила на рынок сразу две модели ноутбуков из линейки ThinkPad. Трансформер L390 раскрывается на 180 градусов. Модель Yoga же сворачивается полностью, превращаясь в планшет, и снабжена стилусом. Технические возможности гаджетов не отличаются.
У лэптопов есть FullHD-дисплей, процессор Whiskey Lake от Intel и объём ОЗУ до 32 ГБ, а также 512 гигабайтов памяти PCIe SSD. Из разъёмов в L390 Yoga и L390 представлены USB 3.1 Type-A, Type-C, mini Ethernet, одинарный порт HDMI 1.4 и картридер microSD.
Ноутбуки поддерживают сканирование отпечатков, а Yoga - Windows Hello с технологией распознавания лиц. Батарея в лэптопах рассчитана на 45 Вт·ч.
Из вариантов дизайна Lenovo предлагает чёрные и серебристые расцветки. Стоимость модели L390 равна $659, Yoga обойдётся покупателю в $559. Заказать гаджеты можно будет уже в 2018 году. Компания позиционирует новинки как оптимальные устройства для ведения бизнеса.
Компания Lenovo выпустила на рынок сразу две модели ноутбуков из линейки ThinkPad. Трансформер L390 раскрывается на 180 градусов. Модель Yoga же сворачивается полностью, превращаясь в планшет, и снабжена стилусом. Технические возможности гаджетов не отличаются.
У лэптопов есть FullHD-дисплей, процессор Whiskey Lake от Intel и объём ОЗУ до 32 ГБ, а также 512 гигабайтов памяти PCIe SSD. Из разъёмов в L390 Yoga и L390 представлены USB 3.1 Type-A, Type-C, mini Ethernet, одинарный порт HDMI 1.4 и картридер microSD.
Ноутбуки поддерживают сканирование отпечатков, а Yoga - Windows Hello с технологией распознавания лиц. Батарея в лэптопах рассчитана на 45 Вт·ч.
Из вариантов дизайна Lenovo предлагает чёрные и серебристые расцветки. Стоимость модели L390 равна $659, Yoga обойдётся покупателю в $559. Заказать гаджеты можно будет уже в 2018 году. Компания позиционирует новинки как оптимальные устройства для ведения бизнеса.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23