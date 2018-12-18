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Пилот рассказал, что еда в самолете опасна для здоровья

Работающий частным пилотом Рэнди Джонс рассказал журналистам издания The Sun, что еда в салоне самолета может нести опасность для здоровья пассажиров. Он утверждает, что персонал, убирая после рейса и не сменив перчатки, упаковывает еду для пассажиров следующего рейса.

Пилот рассказал, что еда в самолете опасна для здоровья

По информации издательства, Джонс занимает должность частного пилота практически два десятка лет. Рэнди считает, что угощения на борту самолета могут нести опасность для пассажиров, так как большинство работающих на лайнерах не придерживаются элементарных норм санитарии. Убирая остатки мусора и объедков, они не удосуживаются сменить перчатки перед тем, как заняться едой для следующей группы клиентов.

Особое внимание пилот посоветовал обращать на кофе, потому что вода для его приготовления берется из достаточно загрязненных емкостей.
Рэнди Джонс объяснил, что для приготовления напитка берут воду, которая не прошла очищение, и если в аэропорту, откуда вылетает самолет, вода плохого качества, то пассажиры будут пить именно ее.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

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