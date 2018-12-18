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Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь верблюду Васе

Популярная мама из такого же популярного телепроекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова не пропадает из медиапространства.

Женщина часто выкладывает различные социальные посты и даже иногда принимает участие в жизни реалити-шоу.

Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь верблюду Васе

Накануне Агибалова-старшая в Instagram забила настоящую тревогу и открыла срочный сбор денег, чтобы в буквальном смысле спасти жизнь несчастному верблюду Васе. Она сообщает, что это животное недобросовестные хозяева сначала использовали как "замануху" для своего кафе, а потом бросили на морозе.

Инициатива Агибаловой была поддержана участниками телепроекта. Например, бывшие участники Александра Гозиас и Алексей Самсонов обратились к подписчикам, чтобы те не оставались равнодушными.

Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь верблюду Васе

Общими усилиями уже к ночи нужная для лечения и переезда сумма была собрана.

Васина жизнь теперь в надежных руках, а дабы никто не обвинил в том, что "верблюжьи" деньги она присвоила, Агибалова обещает подробно рассказать, что будет в дальнейшем происходить с Василием.

Ирина Александровна сказала, что пока горбатый Вася не будет в безопасности, она это дело не бросит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:45

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