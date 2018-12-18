Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь верблюду Васе

Женщина часто выкладывает различные социальные посты и даже иногда принимает участие в жизни реалити-шоу.Накануне Агибалова-старшая в Instagram забила настоящую тревогу и открыла срочный сбор денег, чтобы в буквальном смысле спасти жизнь несчастному верблюду Васе. Она сообщает, что это животное недобросовестные хозяева сначала использовали как "замануху" для своего кафе, а потом бросили на морозе.Инициатива Агибаловой была поддержана участниками телепроекта. Например, бывшие участники Александра Гозиас и Алексей Самсонов обратились к подписчикам, чтобы те не оставались равнодушными.Общими усилиями уже к ночи нужная для лечения и переезда сумма была собрана.Васина жизнь теперь в надежных руках, а дабы никто не обвинил в том, что "верблюжьи" деньги она присвоила, Агибалова обещает подробно рассказать, что будет в дальнейшем происходить с Василием.Ирина Александровна сказала, что пока горбатый Вася не будет в безопасности, она это дело не бросит.