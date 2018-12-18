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Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам зимой носить термобелье

Врачи настоятельно рекомендуют зимой носить термобелье. Эксперт Василий Фролов из департамента здравоохранения Москвы рассказал, что переохлаждение в холодное время года может спровоцировать появление цистита у женщин и простатита у мужчин.

Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам зимой носить термобелье

По мнению обладателя статуса "Московский врач" Василия Фролова, представительницы прекрасного пола должны защищать от холода все части тела, так как они могут воспалить придатки или получить цистит.

Врач также объяснил, почему мужчинам стоит носить термобелье. Специалист отметил, что самым чувствительным органом представителя сильного пола является простата, моментально реагирующая на любое переохлаждение. Это влечет за собой такое заболевание, как простатит.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:36

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