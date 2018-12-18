Ученый предположил, как Марс изменит внешность колонистов





По мнению автора, отличительные характеристики колонистов Марса определяются тем, что с самого начала на Красную планету отправятся не типичные представители нашей планеты, а та категория человечества, которая отличается склонностями к авантюрам и экспериментам, физической активностью и смелостью. Данные характеристики передадутся их наследникам.Также на дальнейшие изменения в характере и строении организма новых жителей Марса значительно повлияет радиация, которая приведет к мутации. Это обусловлено тем, что колонистам необходимо будет периодически выходить на поверхность из приготовленных для них специальных бункеров.Американский ученый допускает кардинальные изменения пигментации кожного покрова: кожа колонизаторов станет ярко-оранжевого оттенка. В том случае, если переселенцы не возьмут с собой на Красную планету представителей животного мира, то в итоги они дойдут до вегетарианской диеты. В таком случаи кости у них станут более хрупкими.