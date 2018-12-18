Ученый предположил, как Марс изменит внешность колонистов
Ученый из США Скотт Соломон в новой книге высказал предположение, как спустя поколения могли бы измениться потомки первых колонизаторов планеты Марс. Биолог ставит под сомнение, что они будут похожи на современных представителей Земли.
По мнению автора, отличительные характеристики колонистов Марса определяются тем, что с самого начала на Красную планету отправятся не типичные представители нашей планеты, а та категория человечества, которая отличается склонностями к авантюрам и экспериментам, физической активностью и смелостью. Данные характеристики передадутся их наследникам.
Также на дальнейшие изменения в характере и строении организма новых жителей Марса значительно повлияет радиация, которая приведет к мутации. Это обусловлено тем, что колонистам необходимо будет периодически выходить на поверхность из приготовленных для них специальных бункеров.
Американский ученый допускает кардинальные изменения пигментации кожного покрова: кожа колонизаторов станет ярко-оранжевого оттенка. В том случае, если переселенцы не возьмут с собой на Красную планету представителей животного мира, то в итоги они дойдут до вегетарианской диеты. В таком случаи кости у них станут более хрупкими.
По мнению автора, отличительные характеристики колонистов Марса определяются тем, что с самого начала на Красную планету отправятся не типичные представители нашей планеты, а та категория человечества, которая отличается склонностями к авантюрам и экспериментам, физической активностью и смелостью. Данные характеристики передадутся их наследникам.
Также на дальнейшие изменения в характере и строении организма новых жителей Марса значительно повлияет радиация, которая приведет к мутации. Это обусловлено тем, что колонистам необходимо будет периодически выходить на поверхность из приготовленных для них специальных бункеров.
Американский ученый допускает кардинальные изменения пигментации кожного покрова: кожа колонизаторов станет ярко-оранжевого оттенка. В том случае, если переселенцы не возьмут с собой на Красную планету представителей животного мира, то в итоги они дойдут до вегетарианской диеты. В таком случаи кости у них станут более хрупкими.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:11