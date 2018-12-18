Елизавета ll назначит Маган Маркл королевским "патроном"
Недавно стало известно о решении английской королевы Елизаветы ll назначить герцогиню Сассекскую Меган Маркл королевским «патроном». Какие области будет курировать герцогиня, как и дата её назначения на почётную должность пока не сообщается.
Свадьба британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Отношение подданных британской короны к герцогине достаточно не однозначно - некоторые остро критикуют её за отсутствие вкуса и стиля, а некоторые считают едва ли не эталоном красоты.
В начале осени уходящего года британская пресса сообщила об ожидании герцогской четой первенца. Вскоре сестра Меган Маркл пообещала миру «открыть глаза» на прошлое герцогини. Она планирует издать книгу о Маркл и их внутрисемейных отношениях, но произойдёт это, скорее всего, весной или летом следующего года, после рождения маленького принца или принцессы.
Недавно в британской прессе появилась новость о решении королевы Елизаветы назначить Меган Маркл на должность королевского куратора, правда без уточнений деталей. Предполагают, скорее всего, герцогиня займётся сферой образования или искусством. При этом отмечают, супруга принца Уильяма удостоилась такой чести только через год после брака с венценосной особой, соответственно, отношение королевы к Меган Маркл гораздо лучше, нежели к Кейт Миддлтон.
Свадьба британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Отношение подданных британской короны к герцогине достаточно не однозначно - некоторые остро критикуют её за отсутствие вкуса и стиля, а некоторые считают едва ли не эталоном красоты.
В начале осени уходящего года британская пресса сообщила об ожидании герцогской четой первенца. Вскоре сестра Меган Маркл пообещала миру «открыть глаза» на прошлое герцогини. Она планирует издать книгу о Маркл и их внутрисемейных отношениях, но произойдёт это, скорее всего, весной или летом следующего года, после рождения маленького принца или принцессы.
Недавно в британской прессе появилась новость о решении королевы Елизаветы назначить Меган Маркл на должность королевского куратора, правда без уточнений деталей. Предполагают, скорее всего, герцогиня займётся сферой образования или искусством. При этом отмечают, супруга принца Уильяма удостоилась такой чести только через год после брака с венценосной особой, соответственно, отношение королевы к Меган Маркл гораздо лучше, нежели к Кейт Миддлтон.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:18