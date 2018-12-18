Елизавета ll назначит Маган Маркл королевским "патроном"





Свадьба британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Отношение подданных британской короны к герцогине достаточно не однозначно - некоторые остро критикуют её за отсутствие вкуса и стиля, а некоторые считают едва ли не эталоном красоты.В начале осени уходящего года британская пресса сообщила об ожидании герцогской четой первенца. Вскоре сестра Меган Маркл пообещала миру «открыть глаза» на прошлое герцогини. Она планирует издать книгу о Маркл и их внутрисемейных отношениях, но произойдёт это, скорее всего, весной или летом следующего года, после рождения маленького принца или принцессы.Недавно в британской прессе появилась новость о решении королевы Елизаветы назначить Меган Маркл на должность королевского куратора, правда без уточнений деталей. Предполагают, скорее всего, герцогиня займётся сферой образования или искусством. При этом отмечают, супруга принца Уильяма удостоилась такой чести только через год после брака с венценосной особой, соответственно, отношение королевы к Меган Маркл гораздо лучше, нежели к Кейт Миддлтон.