Звезда "Универа" Анна Хилькевич призналась, что любит зимние холода

Анна Хилькевич на днях опубликовала свежий снимок, где она позирует в теплой шапке и белом пуховике. Артистка поделилась своими ощущениями, написав, что любит зимний холод, особенно, когда "дед Мороз щипает за щеки".Звезда популярного молодежного сериала "Универ" также поделилась с фолловерами планами на будущее.Оказалось, что Анна Хилькевич собралась уехать из холодной России вместе с маленькими наследниками, чтобы отдохнуть и расслабиться в теплом климате. Актриса сообщила, что они с семьей уже почти собрали чемоданы. Знаменитость предложила фанатам угадать, на какой экзотической стране она остановила свой выбор. "Дубаи", "Мальдивы", "Мексика", "Эмираты", "Таиланд", "Сейшелы", "Турция", - активно перечисляли многочисленные комментаторы, пытаясь узнать, что же за страну выбрала актриса.