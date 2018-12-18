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Звезда "Универа" Анна Хилькевич призналась, что любит зимние холода

Анна Хилькевич недавно призналась поклонникам, что любит зимние холода. Звезда "Универа" порадовала новым фото в Instagram, и сейчас его активно обсуждают подписчики актрисы.

Звезда "Универа" Анна Хилькевич призналась, что любит зимние холода

Анна Хилькевич на днях опубликовала свежий снимок, где она позирует в теплой шапке и белом пуховике. Артистка поделилась своими ощущениями, написав, что любит зимний холод, особенно, когда "дед Мороз щипает за щеки".

Звезда популярного молодежного сериала "Универ" также поделилась с фолловерами планами на будущее.

Оказалось, что Анна Хилькевич собралась уехать из холодной России вместе с маленькими наследниками, чтобы отдохнуть и расслабиться в теплом климате. Актриса сообщила, что они с семьей уже почти собрали чемоданы. Знаменитость предложила фанатам угадать, на какой экзотической стране она остановила свой выбор. "Дубаи", "Мальдивы", "Мексика", "Эмираты", "Таиланд", "Сейшелы", "Турция", - активно перечисляли многочисленные комментаторы, пытаясь узнать, что же за страну выбрала актриса.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:15

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