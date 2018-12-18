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Возле Зоны 51 уфологи обнаружили загадочную дыру с трубой внутри

В Неваде недалеко от знаменитой Зоны 51 исследователи нашли огромную дыру, внутри которой находится загадочный металлический объект. Яму можно увидеть, если в Google Maps вбить координаты 37°08'47.3"N 116°05'06.3"W.

Возле Зоны 51 уфологи обнаружили загадочную дыру с трубой внутри


Конспирологи назвали объект «аномально круглой ямой». Исследователи полагают, что она имеет искусственное происхождение. А металлическая труба, находящаяся внутри нее, может указывать на то, что появилась она в результате использования подземного оружия.



Недалеко от «аномально круглой ямы» пролегает дорога Меса-роуд, сам объект окружен многочисленными воронками, которые появились там, словно после мощной бомбардировки. Многие уфологи и конспирологи все еще полагают, что на территории Зоны 51 проводятся исследования пришельцев, однако возможно вместо изучения инопланетных организмов американские военные проводят эксперименты с новейшим оружием.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:58

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