Возле Зоны 51 уфологи обнаружили загадочную дыру с трубой внутри





Конспирологи назвали объект «аномально круглой ямой». Исследователи полагают, что она имеет искусственное происхождение. А металлическая труба, находящаяся внутри нее, может указывать на то, что появилась она в результате использования подземного оружия.Недалеко от «аномально круглой ямы» пролегает дорога Меса-роуд, сам объект окружен многочисленными воронками, которые появились там, словно после мощной бомбардировки. Многие уфологи и конспирологи все еще полагают, что на территории Зоны 51 проводятся исследования пришельцев, однако возможно вместо изучения инопланетных организмов американские военные проводят эксперименты с новейшим оружием.