Житель села Марково под Благовещенском нарисовал на льду гигантскую открытку к Новому году

Поступки некоторых людей заставляют думать, как же скучно живет большинство. И трудоемкая работа Валерия Мельникова - яркий тому пример. Валерий Константинович вызывает массу восторженных откликов со всей России, люди радостно откликаются на его новогоднее поздравление, как будто заряжаясь позитивом.Новая работа жителя Марково изображает традиционную новогоднюю елочку, надпись «С Новым годом!», а также серию стилизованных фигурок. Зритель может полюбоваться снеговиком, резвящимися на морозе детьми. Здесь же красуется улыбчивое солнышко, звезды, смайлики и прочие незамысловатые, но весьма позитивные фигурки.