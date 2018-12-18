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После уборки у китаянки неожиданно почернели пальцы

Жительница Китая по фамилии Чжан, проводя уборку поранилась, из-за чего у нее почернели пальцы и началась гангрена. Данную информацию сообщили журналисты издания The Mirror.

После уборки у китаянки неожиданно почернели пальцы

Случай произошел в китайской провинции Хубей. Проводя уборку, 53-летняя Чжан получила небольшой порез руки. Китаянка сразу не обратила внимание на рану. Порез был не значителен, поэтому женщина его практически не почувствовала и не обработала.

Через пару дней Чжан начала замечать небольшую гематому вокруг пореза. Спустя некоторое время у женщины потемнели восемь пальцев на двух руках: все пальцы, кроме большего, на левой руке и все пальцы, кроме мизинца, на правой. Пораженные места начали ссыхаться, при этом появился зуд и боли, а немного позже китаянка перестала их ощущать.

Чжан обратилась в больницу, где ей поставили диагноз – гангрена. Благодаря необходимым процедурам у врачей получилось остановить развитие болезни и улучшить состояние рук пострадавшей. Осматривая женщину, врачи пришли к выводу, что Чжан необходимо было обратиться к ним за помощью раньше, в таком случае лечение было бы намного эффективнее.

Гангрена такого типа называется инфекционной, она зачастую появляется в результате боевых ранений, однако может образоваться и из-за небольшой ранки у людей, страдавших диабетом.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:32

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