Ученые рассказали о вреде вегетарианства для детей





В первое время после появления малыша на свет все нужные для развития его организма вещества он приобретает с грудного молока матери. Через полтора месяца в меню ребенка нужно добавлять злаки, фрукты, овощи и жиры. Ученые утверждают, что чем разнообразнее будет рацион младенца, тем ниже – риск, что малыш недополучит какие-то необходимые минералы и витамины. Если питаться только растительной пищей, то организм будет получать белки, однако в такой еде мало витаминов D и В12, а также, цинка, йода, железа и кальция. Получается, что в правильный и здоровый рацион ребенка должны входить яйца, молочные продукты и жиры.Веганство – форма строгого вегетарианства, полностью исключает продукты животного происхождения. Родители, которые приучают детей с рождения к такому питанию, лишают малышей необходимых питательных веществ, что может привести к возникновению анемии и развитию неврологических проблем.