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Ученые рассказали о вреде вегетарианства для детей

Ученые из Кардиффсого университета, расположенного в Великобритании, рассказали, журналистам издания Science Alert о вреде вегетарианства для детей возрастом до двух лет. В этом возрасте ребенку крайне необходимо получать в питании животные белки и жиры, заявили эксперты.

Ученые рассказали о вреде вегетарианства для детей

В первое время после появления малыша на свет все нужные для развития его организма вещества он приобретает с грудного молока матери. Через полтора месяца в меню ребенка нужно добавлять злаки, фрукты, овощи и жиры. Ученые утверждают, что чем разнообразнее будет рацион младенца, тем ниже – риск, что малыш недополучит какие-то необходимые минералы и витамины. Если питаться только растительной пищей, то организм будет получать белки, однако в такой еде мало витаминов D и В12, а также, цинка, йода, железа и кальция. Получается, что в правильный и здоровый рацион ребенка должны входить яйца, молочные продукты и жиры.

Веганство – форма строгого вегетарианства, полностью исключает продукты животного происхождения. Родители, которые приучают детей с рождения к такому питанию, лишают малышей необходимых питательных веществ, что может привести к возникновению анемии и развитию неврологических проблем.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:13

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