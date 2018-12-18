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Huawei начал менять старые аккумуляторы в смартфонах на новые за $14

Китайская компания Huawei запустила акцию, в рамках которой производитель мобильных устройств готов обменять старый аккумулятор на новую батарею, доплатив всего лишь 14 долларов или 940 рублей. Акция стартовала 17 декабря и продлится до 5 марта 2019 года.

Huawei начал менять старые аккумуляторы в смартфонах на новые за $14


Воспользоваться услугой обмена пока что можно исключительно в Китае. Однако в январе появятся список всех стран, участвующих в данной акции. Не исключено, что ее будут проводить на территории Украины и России. Обмену будут подлежать аккумуляторы смартфонов линейки Honor, Mate, P, Maimang, Enjoy и Nova.

Представители Huawei отметили, что их акция по обмену аккумуляторов проводится в целях борьбы с недобросовестными сервисными центрами. Зачастую после поломки батареи владелец устройства старается минимизировать свои затраты, а потому пользуется услугами самых дешевых мастерских. Однако там устанавливают некачественные аккумуляторы, которые не только быстро ломаются, но и выводят из строя мобильное устройство. Компания Huawei отмечает, что в сумму 14 долларов включен не только новый аккумулятор, но и ремонтные работы.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:06

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