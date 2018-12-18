"Дом-2": Оксана Ряска раскритиковала Романа Капаклы за победу в конкурсе "Человек Года"

Накануне бывшая участница Оксана Ряска высказала свое мнение по поводу этой победы.Сегодня одни поздравляют молодого человека с таким шикарным призом, однако есть и такие, кто не прочь покритиковать новоявленного победителя.Вот и звезда реалити-шоу Оксана Ряска, хоть и находится в хороших отношениях с Романом и его девушкой Мариной Африкантовой, не церемонились и категорично высказалась по поводу финала конкурса.Оксана крайне возмущена, что квартиру не отдали беременной Алёне Савкиной. Ряска практически в ужасе и убеждена, что голосовать против будущей мамы было аморально. Она особо подчеркивает, что Капаклы и сам бы заработал себе на квартиру.Ряска настолько разошлась, что назвала молодого человека "перекаченным качком". Закончила свое выступление Оксана словами, что "жизнь все расставит и накажет тех, кто так некрасиво поступил".