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"Дом-2": Оксана Ряска раскритиковала Романа Капаклы за победу в конкурсе "Человек Года"

На популярном телепроекте "Дом-2" конкурс "Человек года" закончился. Победителем стал Роман Капаклы.

Накануне бывшая участница Оксана Ряска высказала свое мнение по поводу этой победы.

"Дом-2": Оксана Ряска раскритиковала Романа Капаклы за победу в конкурсе "Человек Года"

Сегодня одни поздравляют молодого человека с таким шикарным призом, однако есть и такие, кто не прочь покритиковать новоявленного победителя.

Вот и звезда реалити-шоу Оксана Ряска, хоть и находится в хороших отношениях с Романом и его девушкой Мариной Африкантовой, не церемонились и категорично высказалась по поводу финала конкурса.

"Дом-2": Оксана Ряска раскритиковала Романа Капаклы за победу в конкурсе "Человек Года"

Оксана крайне возмущена, что квартиру не отдали беременной Алёне Савкиной. Ряска практически в ужасе и убеждена, что голосовать против будущей мамы было аморально. Она особо подчеркивает, что Капаклы и сам бы заработал себе на квартиру.

Ряска настолько разошлась, что назвала молодого человека "перекаченным качком". Закончила свое выступление Оксана словами, что "жизнь все расставит и накажет тех, кто так некрасиво поступил".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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