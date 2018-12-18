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Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
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Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Обычно знаменитости не спешат заводить детей, мечтая сначала сделать карьеру, разбогатеть, прославиться. На самом деле милые юные создания не мешают добиться цели. В этом можно убедиться на примере звезд, родивших наследников в юном возрасте.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Риз Уизерспун
Актриса рано узаконила отношения с Райаном Филиппом. В 23 года у пары появился первый ребенок – дочь Ава. Спустя четыре года Уизерспун родила сына Дикона. Дети не помогли сохранить брак, родители развелись. Семь лет назад звезда вышла замуж за Джима Тома и спустя год подарила супругу сына Теннеси Джеймса.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Кэндис Кэмерон-Буре
В 20-летнем возраста актриса сочеталась узами брака с Валерием Буре. Спустя два года звезда впервые стала мамой, подарив хоккеисту дочь Наташу. Вскоре в семье появились еще двое сыновей.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

София Вергара
Знаменитость выскочила замуж в 18 лет, а в 19 уже принимала поздравления с рождением сына. Мальчика назвали Маноло.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Кайли Дженнер
20-летняя представительница семейства Кардашьян родила дочь от Трэвиса Скотта. На тот момент рэперу исполнилось 25 лет.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Брэнди
Беременность не помещала R&B-певице заниматься любимым делом. Специально для звезды сняли целое реалити-шоу, рассказывающее о ее «интересном положении». Родовспоможение состоялось, когда Брэнди исполнилось 22 года.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Джейми Линн Спирс
Сестра Бритни Спирс стала мамой в 17 лет. Малышка Мэдди появилась на свет в 2007 году.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Бритни Спирс
Сексуальная певица впервые взяла сына Шона на руки в 23 года. Через год блондинка второй раз познала радость материнства.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Виктория Бекхэм
Певица родила сына Бруклина в 24 года. На одном ребенка чета Бекхэмов решила не останавливаться – сейчас пара воспитывает дочь и троих сыновей.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Кейт Хадсон
Райдер родился, когда знаменитости исполнилось 24 года. Второй ребенок, Бингем, появился у актрисы только через семь лет. В 38 лет Хадсон поразила фанатов новостью об ожидании дочери.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Хилари Дафф
Певица стала мамой в 24 года. О ее личной жизни практически ничего неизвестно. Малыша назвали Лукой. Сейчас артистка воспитывает еще родившуюся месяц назад дочь.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Соланж Ноулз
Младшая сестра певицы Бейонсе родила сына в возрасте 18 лет.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Адель
В 24 году певица родила сына Анджело. Отцом мальчика стал бизнесмен Саймон Конекки.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Киша Касл-Хьюз
Новозеландская номинантка на «Оскар» в 17 лет стала мамой прекрасной девочки.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Эшли Симпсон
В 23 года певица впервые стала мамой, родив сына от басиста Пита Вентца, выступающего в составе группы Fall Out Boy. Семья у пары не получилась. Четыре года назад Симпсон узаконила отношения с Эваном Россом и через год родила дочь.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Розанна Барр
Актриса стала мамой в 18 лет, но не стала воспитывать дочь, отдав малышку на удочерение. Барр воссоединилась с ребенком только через 17 лет. К тому моменту у обладательницы «Эмми» было еще четверо славных детей.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Ники Тейлор
Модель родила близнецов от спортсмена Мэтта Мартинеса в 19 лет. Мальчиков назвали Хантером и Джеком. В браке с гонщиком Барни Ламаром Тейлор родила сына Рекса и дочь Силь.
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте

Представленным в списке юным мамочкам дети не помешали добиться мирового признания.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:03

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